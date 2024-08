video suggerito

Scoperto un maxi deposito di droga a Roma: 50 chili di cocaina e 100mila euro nascosti in un box Blitz della Squadra Mobile di Roma in un box di Mostacciano utilizzato come deposito per la droga. Dentro c'erano 50 chili di cocaina e 100mila euro in contanti. Due gli arresti, tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata.

A cura di Alessia Rabbai

La droga scoperta e sequestrata

Cinquanta chili di cocaina e 100mila euro in contanti erano nascosti all'interno di un box a Mostacciano, che veniva utilizzato come un maxi deposito per la droga. Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile hanno arrestato due persone, un uomo di ventinove anni e una donna di ventisei, entrambi per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Entrambi sono stati portati in carcere e tutta la droga sequestrata. Il giudice delle indagini preliminari ha convalidato l'arresto come richiesto dalla Procura della Repubblica.

Cinquanta chili di cocaina e 100mila euro in un box

Secondo le informazioni apprese i fatti risalgono alle ore scorse e sono avvenuti nella periferia Ovest della Capitale. I poliziotti hanno scoperto il nascondiglio intuendo da movimenti particolari che c'era qualcosa di strano in zona. Gli investigatori della Squadra Mobile durante le loro attività si sono appostati in una palazzina, dov'era stato ipotizzato che uno dei box potesse essere usato per stoccare droga. Ed era vero: gli agenti hanno visto arrivare a bordo di un monovolume un uomo ed una donna che, dopo aver aperto un box, hanno preso dei pacchi.

Il vano segreto per nascondere la droga nell'auto

Subito i poliziotti sono intrevenuti per un controllo: dentro al box c’era un armadio con all’interno trentatré confezioni di cocaina. La coppia aveva nascosto i pacchi presi in un vano segreto dell’auto. In macchina c'erano anche 1.200 euro in contanti. Gli investigatori hanno poi perquisito una delle abitazioni dei due arrestati, dove hanno sequestrato più di 96mila euro in banconote di vario taglio e il materiale usato per lo suddividere la droga in dosi prima di essere venduta.