Scoperta una stupenda statua di marmo, eccezionale ritrovamento alle terme adrianee del Tuscolo La splendida statua romana, risalente a un periodo che va dalla metà del I secolo a.C. alla metà del I secolo d.C., sarà esposta al pubblico venerdì 29 e sabato 30 settembre a Frascati.

A cura di Enrico Tata

Nell'area delle ‘Terme adrianee' dell'antica Tusculum, Castelli Romani, pochi chilometri a Sud di Roma, è stata rinvenuta una splendida statua femminile in marmo di età romana, a figura intera e a grandezza naturale. Purtroppo sono andati perduti la testa e parte degli arti superiori. Il reperto, che si trova in ottimo stato di conservazione, si trovava adagiato su un sottile strato di intonaci dipinti, probabilmente facenti parte di una stanza delle terme. In questa stanza, probabilmente, c'era anche la statua a fare da arredamento. Grazie ad alcuni elementi che la caratterizzano, come la pelle di cerbiatto che copre le spalle della figura femminile, è stato possibile ipotizzare l'appartenenza a un contesto dionisiaco e quindi risalente a un periodo che va dalla metà del I secolo a.C. alla metà del I secolo d.C.

"Siamo molto orgogliosi ed emozionati per questo significativo ritrovamento. Era dall'800 che a Tuscolo non veniva riportato alla luce un reperto di tale importanza e oggi siamo ancora più determinati a portare avanti il lavoro di valorizzazione del sito che ci vede impegnati da anni", ha raccontato Commissaria della Comunità Montana Castelli Romani e Monti Prenestini, Serena Gara.

Il ritrovamento, si apprende, è avvenuto durante una campagna di scavo realizzata dalla Scuola Spagnola di Storia e Archeologia a Roma (EEHAR-CSIC) e la Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini, ente proprietario e gestore del sito. L'area archeologica, nella quale si sta scavando dal 2015, si trova a ovest del Foro dell'Antica Tuscolum e si tratta di un complesso termale dell'epoca adrianea, sul quale, nel Medioevo, era stata costruita una chiesa con un piccolo cimitero. Tra il 2015 e il 2018 sono stati scoperti ambienti di un edificio termale databile alla prima metà del II secolo d.C., una latrina, un ambiente absidato, il probabile tepidarium, e una grande sala con pavimento in lastre di marmo.

Venerdì 29 e sabato 30 settembre, grazie alla collaborazione con l’Associazione Frascati Scienza, la statua scoperta recentemente sarà esposta per la prima volta al pubblico. Sarà possibile vederla alle Scuderie Aldobrandini dalle ore 17.00 alle ore 24.00 in occasione della Notte europea dei ricercatori. Sarà inoltre possibile incontrare gli archeologi e i ricercatori che hanno partecipato alla campagna di scavi Tuscolo Eterna Bellezz@ e, infine, nella mattina di sabato sarà possibile visitare questa area di scavi, normalmente chiusa al pubblico, presso il Parco Archeologico Culturale di Tuscolo.