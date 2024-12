video suggerito

Scoperta una discarica abusiva: tonnellate di rifiuti, vi veniva abbandonata qualsiasi cosa Rifiuti di ogni genere abbandonati illegalmente in un terreno di circa 1500 metri quadri a Casal Selce (Roma Nord). Un uomo di 65 anni è stato denunciato a piede libero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

55 CONDIVISIONI condividi chiudi

I carabinieri della Stazione di Roma Casalotti, hanno individuato e posto sotto sequestra una discarica abusiva nella zona di Casal Selce nell'ambito di alcuni controlli mirati proprio al "contrasto del degrado urbano". Stiamo all'estrema periferia Nord della Capitale, in una zona dove campagna e città si confondono, e dove per diverso tempo evidentemente rifiuti di ogni genere erano stati abbandonati in un'area di circa 1.500 metri quadri.

I militari hanno individuato e denunciato a piede libero un uomo di sessantacinque anni, che ora potrebbe trovarsi a rispondere del reato "di attività di gestione di rifiuti non autorizzata". L'uomo è infatti il proprietario del terreno dove sono stati sversati e abbandonati i rifiuti di ogni genere per diverse tonnellate

I militari hanno "catalogato" a un primo sommario sopralluogo: Svariato materiale di risulta edile, circa 100 prodotti di elettronica ed elettrodomestici (principalmente tv, computer, stampanti, lavatrici e frigoriferi), alcuni mobili e materiali d’arredamento (materassi e divani), circa 30 porte da interno, circa 1000 elementi in plastica, 2 trattori, 2 rimorchi, 2 roulotte, oltre a rifiuti speciali e pericolosi (tra cui 10 batterie per auto e circa 30 pneumatici)". L'area è stata ovviamente messa sotto sequestro e apposti i sigilli.