video suggerito

Scooter investe ragazzina di 11 anni davanti a scuola: trasportata al Bambino Gesù Paura questa mattina davanti alla scuola Pablo Neruda in via Casal del Marmo dove una ragazzina di 11 anni è stata investita. Trasferita in ospedale, ferito anche un 14enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio (Fonte: Getty Images)

Paura nella mattinata di oggi, venerdì 8 novembre 2024, in via Casal del Marmo, nel quadrante nord ovest della capitale dove, verso le ore 7.30, si è verificato un incidente stradale. Una ragazzina di 11 anni è stata investita da uno scooter. L'allarme è scattato immediatamente: la ragazzina e una persona che si trovava in sella allo scooter, un ragazzo di 14 anni, sono stati trasportati d'urgenza in ospedale.

L'incidente stradale: ragazzina di 11 anni investita da uno scooter

L'investimento è avvenuto a pochi passi dalla scuola Pablo Neruda, in via Casal del Marmo, all'altezza del civico 212. I fatti si sono verificati questa mattina, prima dello squillo della campanella di ingresso, verso le 7.30 di venerdì 8 novembre 2024.

Uno scooter Honda Sh che stava viaggiando lungo la strada ha investito la ragazzina, un'undicenne. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati in brevissimo tempo gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e gli operatori sanitari del pronto soccorso del 118.

Leggi anche Ragazzina di 12 anni accoltella il compagno di classe a scuola, poi chiama i carabinieri

L'arrivo dei soccorsi

A raggiungere il posto, non appena allertati, i caschi bianchi del XIV gruppo Montemario per i rilievi di routine e la gestione della viabilità nel tratto di zona interessato. Oltre a loro, sul luogo dell'investimento sono arrivati anche gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno trasferito le due persone ferite in ospedale.

Come stanno la ragazzina e il 14enne feriti nello scontro

Dopo l'impatto, sono state due le persone ferite. Da una parte la ragazzina di 11 anni investita, che è stata trasportata d'urgenza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Dall'altra, invece, il quattordicenne che al momento dello scontro si trovava in sella allo scooter coinvolto, che è stato trasportato al policlinico Agostino Gemelli, accolto con un codice rosso.