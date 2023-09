Scooter eCooltra presi di mira dai ladri: ogni mese 300 caschi rubati a Roma La Procura di Roma indaga dopo le denunce di eCooltra, la società di scooter sharing che conta 1500 mezzi nella capitale. Ogni mese, dai bauletti, scompaiono circa 300 caschi: alcuni di questi finisco persino in vendita su Ebay.

A cura di Simone Matteis

Fonte: https://cooltra.com/it/

Sono 1500 gli scooter elettrici eCooltra disponibili per lo sharing a Roma. Un numero considerevole, che potrebbe rappresentare un valido incremento del trasporto pubblico e un'alternativa ecologica al trasporto privato. Il condizionale però è d'obbligo in questo caso, considerato che ogni mese circa 300 caschi scompaiono dai motorini a noleggio diffusi su tutto il territorio della Capitale, come riporta il Corriere della Sera, riducendo il numero di mezzi disponibili.

I caschi rubati finiscono su Ebay

Al danno economico per la società che ha in gestione il servizio di sharing, pari a circa 50 euro per ogni casco da rimpiazzare, si somma il disagio per gli utenti che si vedono così costretti a rinunciare alla possibilità di noleggiare i mezzi privi di caschi. La Procura di Roma ha aperto dieci fascicoli per gestire le denunce presentate da eCooltra relativamente alla sottrazione dei caschi annessi agli scooter: il reato contestato oscilla tra il furto e la ricettazione, a seconda che un casco sia stato rubato oppure sia finito a terze persone. A esempio, non è difficile, navigando un po' in rete, trovare i caschi col marchio eCooltra persino su Ebay.

Cambiare mentalità sui servizi di mobilità a noleggio

"Sarebbe importante che le persone si abituassero a considerare i motorini in sharing come un bene pubblico e a trattarlo con la cura e il rispetto dovuti a un mezzo a disposizione di tutti", il commento di Enrico Pascarella, amministratore delegato di eCooltra.

Un passo importante per lo sviluppo del settore, considerando che eCooltra calcola cinquemila noleggi giornalieri solo a Roma a fronte dei trecento caschi sottratti ogni mese, la ragione che ha spinto la società a procedere per vie legali affidandosi all'avvocato Federico Sinagra.