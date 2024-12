Scontro tra moto e ambulanza sulla Pontina: gravissimo un 31enne

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Grave incidente questa mattina sulla Pontina, nel territorio di Terracina, in provincia di Latina. Per cause ancora da accertare una moto guidata da un 31enne si è scontrata con un'ambulanza della Croce Azzurra Sabaudia. Ad avere la peggio è stato il centauro, trasportato d'urgenza con l'elicottero all'ospedale San Camillo di Roma, dove è tuttora ricoverato in gravissime condizioni.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Terracina, oltre ovviamente agli operatori sanitari del 118 per soccorrere il ferito. Indagini sono in corso per verificare cosa sia accaduto e come abbiano fatto i due mezzi a entrare in collisione tra loro. Saranno ascoltati i conducenti dei due mezzi, oltre ovviamente a eventuali testimoni che possano aver assistito alla scena.

L'ambulanza, che stava portando un ferito in ospedale, non è riuscita a evitare la moto, con il 31enne alla guida delle due ruote sbalzato violentemente sull'asfalto. I soccorritori del 118 hanno capito subito la gravità della situazione e allertato l'eliambulanza, che ha trasportato il ferito in un ospedale attrezzato della capitale. Chi si trovava sull'ambulanza, invece, non sembra aver riportato ferite, nonostante lo spavento e lo shock per lo scontro con la moto.

A causa dell'incidente il tratto di strada interessato dal sinistro è stato chiuso, in modo da permettere i rilievi, i soccorsi, e la messa in sicurezza dell'area. Inevitabilmente la chiusura della strada ha causato molto traffico, con gli automobilisti che hanno dovuto prendere percorsi alternativi al fine di evitare quel tratto di Pontina.