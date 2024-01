Scontro tra furgoni e autocarri sull’A1, dieci mezzi coinvolti: gravissimi due uomini Due persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente sull’A1 nel tratto tra Pontecorvo e Castrocielo. Il tratto di autostrada è stato chiuso, si esce a Ferentino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente questa mattina sull'autostrada A1, nei pressi del casello Pontecorvo – Castrocielo, nella corsia sud. Per cause ancora da accertare, poco dopo le 6 c'è stato uno scontro al km 658 tra autocarri e furgoni che ha bloccato completamente il traffico stradale. Si ha notizia di due persone ferite in modo grave e trasportate in ospedale in codice rosso. Non è chiaro se siano in pericolo di vita o meno. Sul posto, per i rilievi del caso e la messa in sicurezza dell'area, sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia stradale e i carabinieri, oltre ovviamente agli operatori del 118 per soccorrere le persone coinvolte nell'incidente.

Il traffico nella zona è attualmente molto intenso e non è chiaro quando potrà tornare alla normalità. L'autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni: chi proviene da Roma deve uscire obbligatoriamente a Ferentino, chi viene da Napoli a Cassino.

I feriti gravi sono due autotrasportatori rimasti coinvolti nell'incidente. Al momento sono in corso i rilievi per capire come sia stato possibile che così tanti mezzi siano venuti a contatto tra loro, scontrandosi, e accertare eventuali responsabilità. La dinamica, come detto, non è stata ancora appurata. Per farlo saranno molto probabilmente visionate eventuali telecamere di sorveglianza che possano aver ripreso l'incidente, oltre ad ascoltare ovviamente i testimoni che hanno assistito al sinistro. Tutti i conducenti coinvolti, inoltre, saranno sottoposti ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. Test che si svolgono di prassi in caso di incidenti, soprattutto se gravi come quello avvenuto stamattina.