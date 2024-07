video suggerito

Scontro tra due auto sulla statale per Fiuggi: quattro feriti, due sono bambini Grave incidente ieri sera alle 21.30 sulla statale per Fiuggi. Quattro persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente. Sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco e 118. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente ieri sera verso le 21.30 ad Alatri, sulla statale per Fiuggi. Due auto si sono scontrate all'altezza del centro commerciale Le Pigne, distruggendosi completamente. Quattro persone, tra cui un ragazzino di dodici anni e un bambino di otto, sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Alatri, il personale medico del 118 e i vigili del fuoco, per aiutare i feriti incastrati nelle macchine incidentate.

Al momento la dinamica dell'incidente non è ancora chiara. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Alatri, che dovranno capire cosa è accaduto e come abbiano fatto le due auto – una Fiat Punti e una Volkswagen Golf – a entrare in contatto. La Golf era guidata da un uomo di cinquantaquattro anni, mentre la Punto da un 70enne. I due minori erano a bordo dell'auto guidata dall'anziano.

Tutti i feriti sono stati portati all'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, non è chiaro se siano in gravi condizioni o meno, ma non dovrebbero essere in pericolo di vita. Tanto lo shock riportato dalle persone a bordo delle auto: l'impatto è stato molto violento e le auto si sono completamente distrutte, tanto che si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i feriti.

I conducenti sono stati sottoposti, come da prassi, ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droghe. Esami che vengono svolti sempre di prassi in caso di incidenti stradali, soprattutto se gravi. Le indagini per capire come abbiano fatto le due auto a scontrarsi sono ancora in corso, saranno i carabinieri – al termine di tutte le verifiche del caso – ad accertare eventuali responsabilità.