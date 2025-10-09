Scontro tra due auto sul lungomare: Lidiano Paladinelli muore a 50 anni, gravissima una donna

Lidiano Paladinelli è la terza vittima della strada da inizio settimana tra Roma e provincia. È morto ieri sera nello scontro tra la sua Mercedes e una Jeep Renegade. Due i feriti, tra i quali una 37enne in prognosi riservata.

Immagine di repertorio

Si chiamava Lidiano Paladinelli il cinquantenne morto nell'incidente stradale sul lungomare di Tor San Lorenzo. Il sinistro si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 8 ottobre nel Comune di Ardea nella provincia Sud di Roma. A scontrarsi sono state due auto, la sua Mercedes Classe A e una Jeep Renegade. Ad avere la peggio è stato il cinquantenne, due i feriti tra i quali una donna che rischia di morire. Sull'incidente indagano i carabinieri della Stazione Marina di Tor San Lorenzo. Aumenta il numero di incidenti stradali mortali, quello in cui ha perso la vita Lidiano è il terzo della settimana tra Roma e la sua provincia. Mercoledì notte un ciclista sessantunenne è morto lungo via Salaria, oggi pomeriggio un ottantatreenne ha perso la vita a Fonte Nuova.

Secondo quanto ricostruito finora al momento in cui si è verificato l'incidente erano circa le ore 23, Lidiano era alla guida della sua auto, una Mercedes Classe A. Stava percorrendo il lungomare di Tor San Lorenzo quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato contro una Jeep Renegade che percorreva la stessa strada nel senso di marcia opposto. L'ipotesi è che al momento dell'impatto fosse in corso una manovra di sorpasso.

Lo scontro tra i due veicoli è stato violento. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul luogo dell'incidente è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso. Per Lidiano non c'è stato purtroppo nulla da fare, perché è deceduto sul posto. I sanitari hanno soccorso l'automobilista e un passeggero della Jeep e li hanno trasportati in ospedale. Si tratta di una trentasettenne e di un trentottenne. La prima è stata trasportata all’ospedale Sant’Eugenio, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Da quanto si apprende rischia di morire. Il trentottenne è invece al Nuovo Ospedale dei Castelli di Ariccia, ma fortunatamente fuori pericolo.

Leggi anche Il notaio Claudio Colacchi morto a 39 anni in un incidente tra due auto: Salaria chiusa

Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri della Stazione Marina di Tor San Lorenzo, che hanno svolto i rilievi scientifici e indagano coordinati dalla Procura per ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità da parte di chi si trovava alla guida dei due veicoli.