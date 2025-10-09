Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro: uomo muore sul colpo, tragedia a Fonte Nuova

Tragedia nella capitale dove un uomo che era alla guida della sua automobile si è schiantato contro un muro ed è morto sul colpo.

La foto dell’incidente mortale del 9 ottobre.

Incidente mortale a Roma all'ora di pranzo di oggi, giovedì 9 ottobre 2025, a Fonte Nuova, alle porte della capitale. Si trovava al volante della sua automobile, stava attraversando via Fonte Lagrimosa, quando ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro un muretto. Per il conducente, un uomo di 83 anni, non c'è stato niente da fare.

La dinamica del sinistro: "Si tratta di un incidente autonomo"

L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 14, alle 13.40. Sul posto, al civico 31 di via Fonte Lagrimosa, dove l'automobile ha concluso la sua corsa, la Squadra Operativa dei vigili del fuoco del provinciale di Roma ha inviato la squadra territoriale della Rustica 10 A. Una volta sul posto, i pompieri hanno provato a estrarre il corpo dell'uomo che si trovava alla guida, un anziano di 83 anni, ormai già senza vita.

Secondo quanto emerso dalle prime informazioni, si sarebbe trattato di un incidente autonomo, cioè con una sola automobile coinvolta: l'ottantatreenne ha perso il controllo della macchina che ha finito per schiantarsi contro il muretto di un condominio che fa da recinzione a una palazzina.

Le indagini in corso: l'arrivo dei soccorritori e degli agenti

Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono prontamente arrivati, non appena allertati, anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 e gli agenti delle forze dell'ordine. Questi ultimi si sono immediatamente messi al lavoro e hanno aperto le indagini: spetta a loro svolgere i rilievi del caso per cercare di stabilire le cause dell'accaduto. Potrebbe essere non escluso, vista anche l'età del conducente, un malore alla guida, ma soltanto ulteriori analisi sapranno dare chiarimenti a riguardo.

I soccorritori del 118, invece, una volta arrivati si sono precipitata sull'uomo. Ogni tentativo di rianimazione da parte di medici e infermieri si è rivelato vano, per l'ottantatreenne non c'è stato niente da fare: a loro non è rimasto altro che dichiarare il decesso dell'uomo.