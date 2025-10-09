Ciclista travolto da un’auto sulla Salaria, morto sul colpo: donna indagata per omicidio stradale

Un ciclista di 61 anni è morto nell’impatto contro una Fiat Panda, guidata da una donna di 56 anni, avvenuto nella sera di mercoledì 8 ottobre su via Salaria a Roma, in direzione di Monterotondo. La donna sarà indagata per omicidio stradale.

Immagine di repertorio

Un ciclista di 61 anni è morto ieri sera nel corso di un incidente stradale su via Salaria a Roma. A scontrarsi sono state una Fiat Panda e la bici guidata dall'uomo, che deceduto sul colpo.

L'incidente mortale su via Salaria in direzione di Monterotondo

Il sinistro è avvenuto nella sera di mercoledì 8 ottobre 2025 fuori dal Raccordo Anulare, all'altezza del chilometro 17,600 della via consolare, nel comune di Roma ma in direzione di Monterotondo. Alla guida dell'automobile c'era una donna di 56 anni che, subito dopo il violento impatto, si è fermata a prestare soccorso. Anche l'intervento del personale sanitario, però, si è rivelato purtroppo inutile.

Indaga la polizia locale

Non è ancora del tutto chiara l'esatta dinamica dell'incidente. I due mezzi viaggiavano sulla stessa corsia e l'automobile, su un tratto di strada poco illuminato, potrebbe aver colpito la bicicletta da dietro in una sorta di tamponamento, facendo sbalzare via il 61enne per cui è risultato fatale l'impatto con l'asfalto.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del III Gruppo Nomentano. Saranno loro a ricostruire cosa è accaduto nel dettaglio.

I parenti non hanno ancora riconosciuto la vittima e in queste ore verrà effettuata l'autopsia. Intanto, come da prassi, sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. La strada, invece, è stata chiusa temporaneamente per consentire le verifiche dei caschi bianchi.

Via Salaria: la seconda morte in poche settimane

Un altro incidente mortale si era verificato nello stesso tratto di strada, all'altezza del civico 2061 di via Salaria, il 21 settembre 2025. In quell'occasione un uomo era deceduto dopo essere stato travolto da una Renault alla cui guida c'era una donna di 59 anni.