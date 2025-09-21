Incidente mortale sulla Salaria: 59enne alla guida di un’auto travolge e uccide un uomo

Un uomo è morto questa mattina su via Salaria dopo essere stato investito da un’auto guidata da una donna di 59 anni. La vittima non è stata ancora identificata.

Tragedia questa mattina sulla via Salaria 2061, nel territorio di Monterotondo. Un uomo non ancora identificato è stato investito intorno alle 6.30 del mattino da una Renault Scenic guidata da una donna di 59 anni. La vittima, che non aveva con sé documenti, è morta sul posto. Sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivati gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale del III Gruppo Nomentano. Saranno loro a capire cosa è accaduto e indagare per capire come abbia fatto la donna a investire l'uomo, se questi stava attraversando la strada o camminando lungo la Salaria. Il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro, infatti, è privo di marciapiede.

Come da prassi sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale, mentre la donna è stata portata in ospedale per gli accertamenti di rito e verificare le sue condizioni al momento dell'incidente. La strada, invece, è stata chiusa temporaneamente per le verifiche dei caschi bianchi.

La donna alla guida dell'auto non ha riportato ferite, anche se è sconvolta e sotto shock per l'accaduto. Per la vittima, invece, non c'è stato proprio nulla da fare: le lesioni riportate nell'impatto con la vettura sono state devastanti, ed è morto praticamente sul colpo. Ogni intervento del personale sanitario del 118 si è rivelato praticamente inutile.

Leggi anche Auto travolge un bimbo di 4 anni a Latina, era sulla pista ciclabile insieme al papà

La vittima non aveva con sé i documenti, ma dai primi accertamenti si tratterebbe di un uomo di circa cinquant'anni. Indagini sono in corso sulla sua identità, in modo da poter informare la famiglia dell'accaduto. La salma è stata portata in obitorio in attesa degli accertamenti del caso.