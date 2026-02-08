Scontro tra auto e un mezzo per i rifiuti morta la psicologa 26enne Eleonora Dionisi

Eleonora Dionisi aveva 26 anni e lavorava come psicologa. La giovane è morta in un incidente avvenuto venerdì mattina sulla Provinciale 22 tra Tivoli e Ciciliano.

Si chiamava Eleonora Dionisi la giovane morta in un incidente stradale venerdì mattina. La tragedia è avvenuta sulla Provinciale 33, nel territorio tra Tivoli e Ciciliano: un impatto devastante costato la vita alla 26enne, che lavorava come psicologa ed era residente a Tivoli.

"La tua curiosità e solarità ci ha contaminato e ci ha aiutato a vedere, nelle nostre diversità, modi nuovi di approcciare alla vita e al lavoro – il messaggio dei colleghi del centro diurno minori di Tivoli, dove la ragazza prestava servizio -. Una persona brillante come poche, incredibilmente determinata e caparbia. L'impegno, la dedizione e la voglia di esserci in tutte le cose ti hanno reso per noi un esempio indelebile. Eravamo colleghe/i ma anche amiche/i. Come spesso succede nel nostro lavoro, le nostre vicissitudini personali si condividono. È inevitabile in un lavoro di relazione. Ti ringraziamo per tutto ciò che ci hai donato e con tristezza infinita ti salutiamo, certi che ti ricorderemo per Sempre. Il CED terrà stretto ogni momento vissuto insieme: le tazzine sporche di caffè sparse per la stanze, i fogli pieni di appunti e infinite liste di impegni da svolgere, le risate con i ragazzi e le filastrocche inventate durante il laboratorio di percussioni".

L'incidente è avvenuto venerdì mattina intorno alle 10. Eleonora Dionisi era alla guida della sua auto quando, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, scontrandosi con un compattatore dei rifiuti che proveniva dall'opposto senso di marcia. Uno scontro tremendo, con la 26enne che ha perso la vita praticamente sul colpo. Per lei non c'è stato nulla da fare, è morta a causa delle gravissime lesioni riportate nell'impatto. Ferito, anche se in modo non grave, anche il conducente del compattatore, soccorso poi dagli operatori del 118.