Scontro frontale alle porte di Roma fra un auto e un camion dei rifiuti: morta una 25enne

La strada provinciale 33 dove è avvenuto l’incidente (da Google Maps)

Tragedia sulle strade della provincia di Roma nella mattinata di venerdì 6 febbraio. Una ragazza di 25 anni, residente a Tivoli, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di Ciciliano. La giovane viaggiava da sola a bordo della propria auto quando si è scontrata frontalmente con un camion adibito alla raccolta dei rifiuti. Per lei non c’è stato nulla da fare.

L'incidente frontale sulla SP33

L’incidente si è verificato intorno alle ore 10 lungo la strada provinciale 33, all’altezza del chilometro 16. Secondo una prima ricostruzione effettuata sul posto, la 25enne era alla guida di una Suzuki e, per cause che sono ancora in fase di accertamento, avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo. L’auto avrebbe così invaso la corsia opposta proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo un compattatore della nettezza urbana.

L’impatto è stato particolarmente violento. La giovane è morta sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate nello schianto. Il conducente del camion, un uomo di 51 anni, è stato invece soccorso dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto e trasportato in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Ragazza di 25 anni morta, disposta l'autopsia

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i carabinieri della stazione di Ciciliano e quelli della compagnia di Subiaco, ai quali sono stati affidati i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Entrambi i mezzi coinvolti sono stati sequestrati. Sulla salma della giovane è stato disposto l’esame autoptico, mentre le indagini dell’Arma proseguiranno per accertare eventuali responsabilità.