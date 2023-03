Scontro tra auto e moto in via dei Romagnoli, morto un giovane: conducente dell’auto sotto shock Un ragazzo di trentaquattro anni è morto questa sera in un incidente stradale in via dei Romagnoli a Dragona. Sul posto carabinieri e vigili urbani.

Tragedia questa sera a Dragona, alla periferia di Roma. Un centauro è morto in via dei Romagnoli in un incidente stradale avvenuto intorno alle 18.30 di questo pomeriggio. Per la vittima, un giovane di trentaquattro anni, non c'è stato niente da fare, è morto poco dopo l'arrivo degli operatori del 118, che hanno provato in tutti i modi a rianimarlo. Sul posto carabinieri e agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

La dinamica dell'incidente non è al momento conosciuta. Sono molti i residenti che però lamentano da tempo la pericolosità di quell'incrocio, chiedendo che venga fatto qualcosa per metterlo in sicurezza. Soprattutto dopo il sinistro di questa sera, sono tornati a chiedere che qualcuno intervenga per renderlo più sicuro.

La strada è stata chiusa per il tempo necessario ai rilievi, e il traffico nella zona è stato molto rallentato, con lunghe code che si sono formate nelle strade limitrofe. I mezzi coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati, mentre la salma della vittima è stata trasportata all'obitorio.

Sotto shock il conducente dell'auto coinvolta nell'incidente. L'uomo si è fermato a prestare soccorso e ha lanciato l'allarme, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Gli operatori del 118 hanno provato disperatamente a rianimarlo sotto gli occhi di numerosi testimoni che hanno assistito alla scena, ma purtroppo alla fine non hanno potuto fare altro che arrendersi e dichiararne il decesso.

Il conducente dell'auto sarà sottoposto, come da prassi, ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droghe. Si tratta di esami di routine che vengono sempre eseguiti in caso di incidente stradale, soprattutto se particolarmente e mortali.