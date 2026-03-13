Scontro tra auto e furgone a Roma: morto l’autista, l’altro conducente sottoposto ai test per alcol e droga

Tragedia in zona Mezzocammino a Roma, dove un 87enne è morto questa mattina nello scontro tra la sua auto e un furgone. L’altro conducente è stato sottoposto ai test per alcol e droga.

L’incidente a Mezzocammino (Foto Facebook di Mario Pericolini)

Un uomo di ottantasette anni è morto in un incidente stradale in via Alfonsine a Roma. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 13 marzo, all'altezza di via di Mezzocammino. Per la vittima non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano poer ricostruirne la dinamica esatta.

Secondo quanto appreso finora al momento dell'incidente l'auto, una Toyota Yaris e un furgone Peugeot Boxer, stavano percorrendo via Alfonsine quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrati all'altezza dell’incrocio con via di Mezzocammino. L'impatto è stato violento e l'ottantaseienne alla guida dell'auto è deceduto sul posto.

Arrivata la chiamata d'emergenza sono intervenuti gli operatori sanitari e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Le pattuglie del IX Gruppo Eur hanno svolto i rilievi scientifici, mentre i colleghi del gruppo pronto intervento traffico si sono occupati di gestire la viabilità nel quadrante interessato. Il trentatreenne alla guida del furgone è stato accompagnato all'ospedale Sant’Eugenio per essere sottoposto ai test tossicologici e alcolemici, dei quali si attendono i risultati. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Questa mattina nel Lazio ci sono stati altri due drammatici incidenti: sull'autostrada A1 a Colfelice nel tratto compreso tra Ceprano e Pontecorvo, dove si sono scontrati un furgone e un'auto. A perdere la vita tre operai della ditta Metal Art di Acuto, Mauro Agostini, Emiliano Martucci e Valentino Perinelli. Su via Pontina all'altezza di Fossignano un tir ha invaso la corsia opposta e ha travolto un’auto, provocando due morti.