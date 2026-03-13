Violento scontro sulla Pontina, camion invade la corsia opposta e si schianta contro un’auto: 2 morti

Due morti è il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina su via Pontina all’altezza di Aprilia. Un camion ha invaso la corsia di marcia opposta e ha urtato un’auto.

L’incidente lungo via Pontina (Foto Facebook della pagina via Pontina)

Un grave incidente stradale con due morti è avvenuto lungo via Pontina nella mattinata di oggi, venerdì 13 marzo. Il sinistro si è verificato verso le ore 4 nel tratto di Aprilia, in provincia di Latina. A rimanere coinvolti nello scontro sono stati un camion e un'auto. Presenti gli operatori sanitari con vari mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per i rilievi di rito. Ieri sera altro tragico incidente ma lungo l'autostrada A1 tra Ceprano e Pontecorvo quando un furgone e un altro veicolo si sono urtati, con un bilancio di tre morti e diversi feriti.

Due morti e diversi feriti

Secondo qaunto ricostruito finora al momento dell'incidente era mattina. Il conducente del camion per cause non note e ancora in corso d'accertamento ha perso il controllo alla guida, ha sfondato il new jersey, la barriera che separa la carreggiata nei due sensi di marcia e ha invaso la corsia opposta. In quel momento purtroppo transitava un'auto ed è avvenuto lo schianto all’altezza dello svincolo per via Fossignano.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul luogo dell'incidente sono giunti diversi mezzi di soccorso. Due i morti e ancora da quantificare i feriti. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione, con rallentamenti e code lungo il tratto di via Pontina interessato dallo scontro. La circolazione è stata deviata temporaneamente su via Nettunense. Le forze dell'ordine hanno svolto i rilievi scientifici per ricostruire la dinamica dell'incidente. Non è chiaro cosa abbia fatto sbandare il camionista, forse un malore o un colpo di sonno.

Modifiche alla viabilità

La viabilità ha subito rallentamenti e code a seguito dell'incidente. Attualmente, poco prima delle ore 10 si registrano code all'altezza del Grande Raccordo Anulare in direzione Roma; code direzione Latina; traffico intenso con code in ingresso a Roma; traffico intenso all'altezza del semaforo dell'Eur e ancora a Borgo Isonzo. Rallentamenti e traffico intenso in direzione nord.