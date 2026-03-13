Grave scontro sull’A1 tra Ceprano e Pontecorvo: tre morti e diversi feriti

Immagine di repertorio iStock

Tre morti e diversi feriti è il bilancio del grave incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A1. Le vittime sono tre operai che stavano andando al lavoro. Il sinistro si è verificato nel tratto compeso tra Ceprano e Pontecorvo nel territorio della provincia di Frosinone nella serata di ieri, giovedì 12 marzo. A rimanere coinvolti sono due mezzi, un furgone a bordo del quale viaggiavano degli operai e un altro veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario in ambualnza, automedica ed elisoccorso e gli agenti della polizia stradale.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente era sera, i due veicoli stavano viaggiando lungo l'autostrada A1 in direzione Sud. Improvvisamente per cause non note e ancora in corso d'accertamento, i due mezzi si sono scontrati, in un violentissimo impatto. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, come le eventuali responsabilità di chi era alla guida.

Di Cola, Cgil: " Strage terribile che si poteva evitare"

A commentare il grave incidente il segretario della Cgil Roma e Lazio Natale Di Cola: "Questa mattina tre operai non sono mai giunti sul luogo di lavoro. Hanno perso la vita in un gravissimo incidente sull'auostrada tra Ceprano e Pontecorvo. Una strage terribile che si poteva e doveva evitare. Sempre più spesso le lavoratrici e i lavoratori muoiono sulle strade mentre vanno a lavoro, si spostano da un luogo all’altro o nel rientro a casa. Non è mai per tragica fatalità. La nostra comunità si stringe attorno alle famiglie degli operai e non farà mancare il proprio sostegno".

Morti tre operai

L'incidente si è verificato davanti agli automobilisti di passaggio, che subito hanno capito come si trattasse di una situazione grave. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per varie persone coinvolte in uno scontro, sul luogo del sinistro sono arrivati diversi mezzi di soccorso. Nulla da fare purtroppo per i tre operai, deceduti sul posto. Data la dinamica dell'incidente e lo stato in cui erano ridotti i mezzi coinvolti sono giunti i vigili del fuoco, che hanno dato il via alle operazioni di recupero. Alcune delle persone coinvolte sono state estratte dalle lamiere e consegnate alle cure del personale sanitario, che le ha trasportate in ospedale con ambulanze ed eliambulanze.

Presenti le pattuglie della polizia stradale di Cassino, che hanno gestito la viabilità, per consentire lo svolgimento delle operazioni e i rilievi in sicurezza. Gli agenti hanno svolto gli accertamenti scientifici per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per risalire ad eventuali repisonsabilità a carico dei conducenti dei due veicoli. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione, con rallentamenti e code.