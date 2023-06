Scontro frontale tra due auto in via Prenestina Nuova: morto un uomo, feriti quattro ventenni Per la vittima, un uomo di quarantacinque anni che viaggiava da solo, non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Feriti, ma non in pericolo di vita, i quattro ragazzi a bordo dell’altra auto.

Una persona è morta e quattro sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto questa notte nel comune di Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma. Per cause ancora da accertare una Citroen Xsara condotta da un 45enne e una Mercedes Classe A con a bordo quattro ragazzi, si sono scontrate su via Prenestina Nuova. Ad avere la peggio è stato l'uomo a bordo della Citroen, morto sul colpo a causa della violenza dell'impatto. Feriti i passeggeri della Mercedes, quattro giovani di età compresa tra i venti e i venticinque anni. Portati in ospedale, non sono in pericolo di vita.

Sul posto sono arrivati immediatamente i Carabinieri della locale stazione e i colleghi dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Palestrina, oltre ai soccorritori del 118. Per la vittima, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: gli operatori sanitari hanno provato più volte a rianimarla, ma alla fine si sono dovuti arrendere e constatare il decesso.

I feriti sono stati tutti trasportati in vari ospedali di Frascati e della capitale, mentre la salma del 45enne è stata trasferita all'ospedale di Tor Vergata. L'identità della vittima non è stata ancora resa nota.

Come detto, la dinamica dell'incidente non è ancora chiara. Saranno i carabinieri a determinare cos'è accaduto e ricostruire i fatti, in modo da accertare eventuali responsabilità. I mezzi sono stati sequestrati mentre il conducente della Classe A sarà sottoposto, come da prassi, agli esami per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. Test che si eseguono di routine in caso di incidenti stradali, soprattutto se gravi.