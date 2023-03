Scontro frontale con un camion, la vittima è Davide Rota: aveva 43 anni Si chiamava Davide Rota il 43enne che ha perso la vita nello scontro fra la sua automobile e un camion tra la capitale e Frascati venerdì scorso.

A cura di Beatrice Tominic

Si è schiantato contro un camion mentre stava percorrendo a bordo della sua automobile via di Vermicino, fra la capitale e il comune di Frascati, sui Castelli Romani. Non si conoscono ancora le ragioni che hanno provocato l'incidente, avvenuto nella mattinata di venerdì scorso. Non appena allertati sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del personale del 118 che hanno provato a rianimare l'uomo, ma senza successo: non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La vittima è morta sul colpo: si tratta di Davide Rota, un uomo di 43 anni. Rimasto ferito, ma in maniera lieve, anche il conducente del camion che è stato sottoposto agli esami di routine e ascoltato dalla polizia locale: rimasto sotto shock dopo lo schianto, rischia di essere accusato di omicidio stradale.

Chi era Davide Rota, il "Vichingo" di Frascati

Davide Rota aveva 43 anni ed era molto conosciuto in città: aveva lavorato in diversi bar, locali e ristoranti. Originario di Sondrio, viveva da decenni nel Lazio: dopo l'università a Tor Vergata, si era trasferito a Frascati. L'intera comunità si è stretta intorno alla sua famiglia e alla sua compagna.

"Di Vichingo – come era soprannominato – Ce n'è e ce ne sarà uno solo", scrivono alcuni sui social, condividendo il loro dolore per la prematura morte di Davide. "Ci hai lasciato un vuoto enorme: avevi sempre un sorriso o una parola di conforto per tutti. Non ti abbiamo mai visto triste, arrabbiato, nervoso: eri la luce", scrivono altri.

"Ci siamo incontrati giovedì per la vie di Frascati ed ero sorpresa di vederti lì: ti pensavo a casa fra le montagne a sciare invece eri qui – scrive un'amica – Quante volte mi hai detto ci andiamo? Quante volte mi hai detto quanto mi manca tuo papà la mattina alle 5 con quel vocione che mi salutava? Ecco, ora lo incontri lassù".