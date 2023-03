Scontro frontale con un camion, morto un uomo di 43 anni alle porte di Roma Per la vittima, un uomo di quarantatré anni, non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo subito dopo lo scontro. Sotto shock il conducente del camion.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia questa mattina in via di Vermicino, tra i comuni di Roma e Frascati. Un uomo di quarantatré anni è morto in un incidente stradale verso le 10.30 dopo essersi scontrato con un camion. Per la vittima, di cui non sono state ancora diffuse le generalità, non c'è stato nulla da fare.

Secondo le prime informazioni, il 43enne era alla guida della sua auto quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con un camion. Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia locale, a cui sono affidati i rilievi per ricostruire le cause dell'incidente.

I soccorritori hanno tentato di tutto per rianimare il 43enne, ma alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le ferite erano troppo gravi, ed è morto subito dopo essersi scontrato con il camion. Ferito ma in maniera lieve anche il conducente del camion, sottoposto – come da prassi in questi casi – ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. L'uomo è sotto shock e sarà ascoltato dalla polizia locale per fornire la sua versione dell'accaduto. Rischia di essere accusato di omicidio stradale.

Leggi anche Ancora sangue sulle strade di Roma: 46enne travolto e ucciso vicino la metro Magliana

La strada è stata chiusa al traffico per ore in modo da consentire tutti i rilievi. I mezzi coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati, in modo da disporre ulteriori accertamenti e chiarire le cause del sinistro. Sarà verificata la presenza di telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, in modo da vedere se abbiano ripreso l'incidente. La salma della vittima è stata trasferita all'obitorio, sarà prossimamente riconsegnata alla famiglia in modo da poter organizzare il funerale.