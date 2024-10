video suggerito

Auto si sfrena, investito a Olbia turista romano di 90 anni: l’uomo è morto sul colpo Per l’uomo, in vacanza in Gallura da qualche giorno, non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Sull’incidente indagano i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un turista romano è morto questa mattina in Sardegna in seguito a un grave incidente stradale. Si tratta di un anziano di novant'anni che era andato a trascorrere una vacanza a Olbia. Purtroppo, per cause ancora da chiarire, la sua auto si è sfrenata, investendolo. L'uomo è morto sul colpo.

La tragedia è avvenuta su una strada in pendenza a Pittulongu, frazione del comune di Olbia. Il corpo del 90enne, ormai senza più vita, è stato trovato sotto la sua auto in via di Ghibli. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sull'incidente, che non sembra aver coinvolto altri mezzi e persone, indagano i carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la macchina parcheggiata dall'uomo si sarebbe sfrenata, investendo così l'anziano che non ha fatto in tempo a spostarsi. Il 90enne, arrivato in Gallura per una vacanza, è stato travolto ed è finito sotto il veicolo. L'impatto con l'auto è stato talmente violento che l'uomo è morto sul colpo. Da capire se l'anziano si sia dimenticato di inserire il freno a mano, o se questa si sia sfrenata a causa di un guasto meccanico. Dalle prime informazioni, sembra che nessuno nella zona si sia accorto di quanto avvenuto, tanto che il corpo sarebbe stato trovato solo a incidente già avvenuto.

L'uomo, che abitava a Roma, si trovava a Olbia per passare qualche giorno di vacanza. Un periodo che sarebbe dovuto essere di relax e che invece è finito in tragedia, con l'improvviso decesso dell'anziano. La salma è stata portata all'obitorio, mentre i funerali saranno svolti nei prossimi giorni.