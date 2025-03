video suggerito

Investito da un'auto davanti al figlio mentre torna a casa: Giovanni Carbone muore a 72 anni Giovanni Carbone stava tornando a casa insieme al figlio dopo aver lavorato in un terreno vicino casa. A travolgerlo, una Lancia Delta condotta da un 42enne.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Un uomo di 72 anni, Giovanni Carbone, è stato travolto da un uomo alla guida di una Lancia Delta mentre stava camminando in contrada Melfi di Sopra, dove abitava. Per il 72enne, non c'è stato nulla da fare: subito accorsi gli operatori sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo, purtroppo senza successo. L'uomo è deceduto tra lo strazio dei familiari presenti, accorsi sul posto subito dopo il sinistro.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per le indagini del caso. Secondo quanto ricostruito, Giovanni Carbone stava camminando a bordo strada con il figlio dopo essere stati a lavorare in un terreno a poca distanza dalla loro abitazione. A un certo punto è sopraggiunto il 42enne alla guida della Lancia, che ha travolto Carbone, scaraventato sull'asfalto a pochi metri di distanza. Il figlio ha assistito impotente alla scena: si trovava a qualche metro di distanza dal padre, e non ha potuto fare nulla per lui. Il 42enne che lo ha investito è sceso a prestare soccorso, dando l'allarme e chiamando il 118. Carbone aveva però riportato ferite troppo gravi, e dopo poco è purtroppo deceduto.

La salma dell'uomo è stata portata all'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino, in attesa del nullaosta del magistrato di restituire la salma alla famiglia. Il 42enne alla guida dell'auto, invece, sarà sottoposto come da prassi ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. La procura indaga, come sempre in questi casi, per omicidio stradale.

"Il Gruppo Protezione Civile di Pontecorvo si stringe al dolore del nostro caro volontario e responsabile digitale Daniele per la perdita improvvisa del suo papà – le parole della vicesindaca di Pontecorvo Katiuscia Mulattieri – Esprimiamo le nostre sentite condoglianze a tutti i familiari".