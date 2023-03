Scontro fra auto e moto sulla Colombo: muore un motociclista di 30 anni Il sinistro è avvenuto verso le 15 del pomeriggio all’altezza di viale dell’Agricoltura. Si tratta del secondo incidente mortale in meno di 24 ore.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

È avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, verso le 15 di giovedì 16 marzo: un'automobile e una moto si sono scontrate sulla corsia laterale di via Cristoforo Colombo, in direzione Ostia, all'altezza dello svincolo per viale dell'Agricoltura.

Non si conosce ancora l'esatta dinamica del sinistro: ciò che è certo è che i due mezzi si sono scontrati tanto che, a causa del violento impatto con l'utilitaria, la persona in sella alla moto sarebbe stata sbalzato sull'asfalto.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto, non appena allertati, sono arrivati i soccorsi. Oltre agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del gruppo Eur, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari dell'Ares 118 che hanno raggiunto immediatamente il centauro. Per lui, un giovane di 30 anni, però, non c'è stato niente da fare: a causa delle pesanti lesioni riportate in seguito allo scontro, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Leggi anche Danni ingenti a negozi e auto dopo gli scontri a Napoli

I vigili urbani si sono occupati di effettuare i rilievi e mettere in sicurezza l'area. Per farlo sono stati costretti a chiudere il tratto di strada in direzione Ostia, con grandi ripercussioni sul traffico.

Incidente a Dragona, morto Andrea Rossi

L'incidente lungo via Cristoforo Colombo è avvenuto a meno di 24 ore da quello di Dragona, in via dei Romagnoli, in cui ha perso la vita un altro giovane centauro, il 34enne Andrea Rossi. A scontrarsi con il suo motoveicolo un'automobile guidata da un agente della polizia locale di Roma Capitale fuori servizio, accompagnato all'ospedale Grassi di Ostia per effettuare i test necessari a verificare la presenza di alcool o droga nel sangue.

Sul posto, per i rilievi, sono arrivati i carabinieri che stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.