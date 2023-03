È Andrea Rossi il motociclista morto nell’incidente a Dragona: alla guida dell’auto un vigile urbano La vittima dell’incidente stradale di ieri a Dragona è il 34enne Andrea Rossi. Alla guida dell’auto con la quale si è scontrato c’era un vigile urbano.

A cura di Alessia Rabbai

È Andrea Rossi l'uomo di trantaquattro anni morto nell'incidente stradale avvenuto in viale dei Romagnoli a Dragona la sera di mercoledì 15 marzo scorso. Per l'uomo, che viaggiava in sella alla sua moto sul litorale di Roma, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Alla guida della macchina con la quale si è scontrato c'era un agente della polizia locale di Roma Capitale, al momento dei fatti fuori servizio. Il vigile urbano, come da prassi dopo il sinistro, è stato accompagnato in ospedale al G.B. Grassi di Ostia, ed è stato sottoposto ai test per la verifica della presenza di alcol e droga nel sangue, i cui risultati non sono ancora stati resi noti. Sulla vicenda lavorano i carabinieri, che hanno svolto i rilievi scientifici, per ricostruire la dinamica dell'accaduto ed accertare eventuali responsabilità a carico del conducente dell'auto.

L'incidente in cui è morto Andrea Rossi

Il sinistro in cui è morto Andrea Rossi si è verificato intorno alle ore 18.30 di ieri nel X Municipio. A rimanere coinvolti nell'incidente sono state appunto la moto condotta da Rossi e la macchina guidata dal vigile urbano. Arrivata la chiamata d'emergenza al 118, sul posto è intervenuto il personale sanitario in ambulanza. I paramedici però, una volta giunti sul posto, non hanno potuto fare nulla se non constatarne il decesso, sopraggiunto a causa delle gravi ferite e dei traumi riportati nell'impatto, che non gli hanno lasciato scampo. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione stradale, il traffico è rimasto fortemente rallentato, per agevolare l'arrivo dei mezzi di soccorso e per permettere alle forze dell'ordine di lavorare in sicurezza.