Roma, scomparso il 45enne Carlo Rainaldi a Riofreddo: era col suo cane Black

A cura di Pierluigi Frattasi

Carlo Rainaldi e il suo cane Black

Ricerche in corso in Valle dell'Aniene per il 45enne Carlo Rainaldi, di Riofreddo, in provincia di Roma, scomparso nella serata di venerdì 7 gennaio. L'uomo è stato visto per l'ultima volta attorno alle ore 21, assieme al suo cane Black. A lanciare l'allarme Protezione Civile Anvvfc delegazione Vicovaro, che scrive: “Carlo Rainaldi anni 45, si è allontanato ieri sera dalla sua abitazione di Riofreddo, sono tutt'ora in corso le ricerche. Se avete notizie contattate immediatamente i numeri di telefono o il 112”.

Secondo le ultime ricostruzioni, Rainaldi, capelli e occhi castani, si sarebbe allontanato a piedi in compagnia del suo cane Black, un lagotto. L'ultima volta che è stato visto, indossava dei pantaloni verdi militari ed una giacca a vento rossa e blu. Gli ultimi avvistamenti sarebbero avvenuti nei Comuni limitrofi come Agosta, Anticoli Corrado e Marano Equo, in particolare nei dintorni di Anticoli Corrado, sui sentieri che portano a Rocca di Mezzo o Saracinesco. I familiari hanno denunciato la scomparsa dell'uomo ai Carabinieri di Vallinfreda, appartenente alla compagnia di Subiaco, e hanno rivolto un appello a chiunque lo avesse visto a fornire informazioni che possano essere utili a ritrovarlo, in modo da riportarlo al più presto ai suoi cari.

Riofreddo è un comune che si trova ai limiti della provincia di Roma, quasi al confine con l'Abruzzo. A complicare le ricerche anche il tempo inclemente che si è abbattuto in queste ore sul Lazio, con raffiche di vento e anche nevicate sopra i 400 metri. La Protezione Civile regionale per questi motivi nelle scorse ore ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per 24-36 ore.