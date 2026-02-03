Scomparsa Andrea Gentili, arriva la conferma del DNA: sono suoi i resti trovati nel bosco a Calcata

Andrea Gentili

È ufficiale, è di Andrea Gentili il corpo senza vita dell'uomo trovato in un dirupo nei boschi di Calcata in provincia di Viterbo il 16 novembre scorso. A confermarlo fugando ogni dubbio sono i risultati del test del DNA. A riportare la notizia è ‘Chi l'ha visto?' la trasmissione in onda su Rai 3 condotta da Federica Sciarelli. Risultati che spengono ogni speranza che Gentili possa essere ancora vivo.

A trovare il cadavere è stato un cacciatore durante una battuta. Gentili, ottantatré anni, è stato trovato morto a circa cinque chilometri di distanza da dove una telecamera lo aveva ripreso il 26 settembre, quando è scomparso dopo un pranzo con la famiglia in un ristorante di Calcata. Le ricerche dopo la denuncia di scomparsa sono andate avanti per settimane, anche con l'aiuto di cani, di droni e di un elicottero. I soccorritori hanno passato al setaccio un territorio impervio, dove alla fine è stato ritrovato morto.

I vigili del fuoco avevano detto a Fanpage.it che gli abiti trovati erano proprio quelli che l'ottantatreenne indossava al momento della scomparsa: una camicia a quadri blu e nera, pantaloni di colore cachi. Vicino al corpo inoltre c'era il suo cappellino rosso analogo a quello che Gentili indossava in occasione del pranzo in famiglia al ristorante a Calcata.

"Abbiamo purtroppo subito avuto la sensazione che il cadavere trovato nei boschi a Calcata fosse di Andrea Gentili" aveva detto Mauro Caprarelli, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Viterbo. Le operazioni di recupero sono state particolarmente complesse, in quanto si trovava in una zona impervia, di difficile accesso, immersa nella vegetazione. È stato necessario il test del DNA, perché il cadavere era in avanzato stato di decomposizione.