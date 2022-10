Scompare e viene trovato morto e nudo in auto a Colli Aniene Era scomparso ieri mattina ed è stato trovato morto e nudo nella sua auto a Colli Aniene. Da ricostruire il quadro della vicenda che vede coinvolto un 69enne.

A cura di Alessia Rabbai

Un quadro ancora da ricostruire quello che vede la morte di un sessantanovenne, trovato senza vita la sera di domenica 16 ottobre in via Battista Bardanzellu in zona Colli Aniene a Roma. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo è stato trovato nudo intorno alle ore 22.10 e non è chiaro perché fosse senza vestiti, che si trovavano all'interno della vettura. Era scomparso dalla mattina e i famigliari non avevano più avuto sue notizie da quando è uscito da casa e se ne sono perse le tracce.

Il decesso per un attacco cardiaco

Preoccupati per la sua assenza i parenti ne avevano denunciato la scomparsa nel primo pomeriggio di ieri, rivolgendosi agli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Basilio. Poi il drammatico ritrovamento in serata, che ha infranto ogni speranza di trovarlo vivo e i primi esami sul cadavere, che non mostrava segni di violenza. Gli investigatori indagano a 360 gradi, al momento non si esclude alcuna pista. L'ipotesi è che possa essere rimasto vittima di una rapina, dato che a detta dei famigliari avrebbe dovuto avere con sé un orologio e una collana d'oro.

Sulla salma verrà svolta l'autopsia

Presenti per i rilievi gli agenti del Commissariato San Basilio e della Scientifica, che indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Terminati gli accertamenti sul luogo del ritrovamento la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per lo svolgimento dell'autopsia. I risultati degli esami autoptici serviranno a chiarire con certezza le cause che hanno portato al decesso e a fare luce sulla vicenda.