Le ha strappato la borsa dal braccio mentre era in attesa dell'arrivo dell'autobus. Un uomo di ventitré anni pregiudicato è stato arrestato ieri pomeriggio, martedì 29 giugno, per aver derubato una ragazza a Casal Palocco. Lo scippo è avvenuto su via Aristonico di Alessandria, presso la fermata degli autobus dove la giovane stava aspettando il mezzo. Approfittando della sua distrazione, il ventitreenne le ha sottratto la borsa e si è dato alla fuga. Poco dopo, allertati dalla Centrale Operativa della Compagnia di Ostia, una pattuglia ha intercettato e fermato il giovane per poi condurlo in caserma, dove si trova in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. Nel frattempo è stata recuperata anche la refurtiva e riconsegnata alla vittima con tutti gli oggetti al suo interno.

L'uomo arrestato dai carabinieri

Uno scippo avvenuto davanti agli occhi increduli di diverse persone che, come la vittima, stavano aspettando l'arrivo dell'autobus alla fermata di via Aristonico di Alessandria. L'uomo si è avvicinato senza dare nell'occhio proprio mentre la ragazza era distratta e stava parlando con alcuni amici. Così le ha strappato la borsa dal braccio ed è scappato a piedi, nascondendosi nelle vie limitrofe. La giovane ha allertato le forze dell'ordine, dopodiché una pattuglia di carabinieri, che stava vigilando la zona, ha ricevuto la segnalazione dalla Centrale Operativa e si è recata sul luogo dello scippo. Raccolte le testimonianze della donna e dei presenti, i militari sono partiti alla ricerca del ladro per le strade del quartiere di Casal Palocco. Dopo poco il ventitreenne è stato individuato e arrestato nei pressi di piazza Fonte degli Acilii, mentre tentava di fuggire con la refurtiva.