video suggerito

Sciopero polizia locale a Roma il 12 novembre per il vigile Daniele Virgili investito sulla Tiburtina Sciopero della polizia locale di Roma Capitale domani 12 novembre 2024. Gli agenti protestano con un presidio in Campidoglio dalle 11 alle 14, per chiedere maggiori tutele e sicurezza sul lavoro, dopo l’incidente in cui sono rimasti coinvolti tre vigili, tra i quali Daniele Virgili. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il luogo del terribile incidente e Daniele Virgili, il vigile rimasto ferito.

Martedì 12 novembre 2024 è in programma lo sciopero della polizia locale di Roma Capitale. La mobilitazione della durata di 24 ore arriva dopo il grave incidente di mercoledì 6 novembre scorso lungo via Tiburtina, quando un'auto guidata da un carabiniere ubriaco ha travolto tre vigili, ferendone gravemente uno. Daniele Virgili, venticinque anni, ha subito l'amputazione di una gamba, a rimanere ferite anche le due colleghe del IV Gruppo Tiburtino che insieme a lui stavano facendo dei rilievi per un sinistro avvenuto poco prima. I lavoratori chiedono al governo e all'amministrazione locale una riforma della polizia locale, che aspetta da quarant’anni. Dalle 11 alle 14 è in programma in Campidoglio un presidio con Cgil Cisl e Uil.

Sciopero dei vigili urbani a Roma il 12 novembre, le motivazioni

I vigili urbani di Roma incroceranno le braccia e scenderanno in strada come gesto di solidarietà per i tre colleghi rimasti coinvolti nell'incidente e per attirare l'attenzione sulle condizioni in cui si trova il Corpo sotto lo slogan "non c’è sicurezza senza concretezza". "Un Corpo tanto grande in apparenza, quanto ridotto rispetto alle necessità – scrive in una nota la Cgil Roma e Lazio – A partire appunto dalla concretezza dei numeri: 6000 operatori effettivi, ma con un meno 2.500 rispetto all’organico previsto e in gravissimo deficit di tutele e riconoscimento".

Sindacati chiedono nuove assunzioni per carenza di organico

"Servono assunzioni per colmare la carenza di organico, a maggior ragione se pensiamo che ci troviamo a dover gestire un evento come il Giubileo 2025 con oltre 30 milioni di visitatori e pellegrini a Roma – continuano i segretari di categoria di Cgil Cisl e Uil Cenciarelli, Cosentino e Bernardini – Formazione continua, aggiornamento professionale, protocolli operativi con indicazioni precise sull’operato in situazioni di grande esposizione, nuovi dispositivi di protezione individuale, mezzi più adeguati".

Leggi anche Chi è Daniele Virgili, il vigile di 25 anni investito a Roma dal carabiniere ubriaco

"Quando ti comunicano che una persona, mentre lavorava, ha subito un grave infortunio o ha perso la vita ci si ritrova tra la rabbia e l’indignazione ad interrogarsi – commenta Natale Di Cola, segretario generale Cgil Lazio – Noi non ci diamo pace. Ci mobiliteremo affinché non accada mai più quello che è successo. Il 12 mattina saremo in piazza del Campidoglio, in sciopero, con le lavoratrici e i lavoratori del Corpo di Polizia di Roma Capitale. A Daniele siamo e saremo vicini, non gli faremo mancare il sostegno della Cgil, la sua comunità".