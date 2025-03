video suggerito

Due nonni malati si perdono per Roma, i vigili urbani li trovano e riportano a casa Momenti di paura per le famiglie di due anziani affetti da Alzheimer e demenza senile, che si sono persi a Roma. Gli agenti della polizia locale li hanno ritrovati e riportati a casa. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Sono usciti di casa e hanno perso l'orientamento, senza riuscire a trovare la strada del ritorno. È successo a due anziani affetti da Alzheimer e demenza senile, che gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno ritrovato e riportato alle rispettive famiglie. Si tratta di due episodi diversi, tutti e due accaduti in città giovedì scorso 12 marzo a distanza di poche ore l'uno dall'altro.

Gli agenti del XII Gruppo Monteverde si sono messi sulle tracce di un uomo di settantanove anni, ricevuta la segnalazione di scomparsa dalla Centrale Operativa. Una pattuglia ha avviato subito le ricerche in tutta l’area, estese anche all’interno del parco di Villa Pamphilj, cercando informazioni utili da cittadini e da alcuni militari, in servizio all’Ambasciata di Russia.

Hanno detto agli agenti di aver visto poco prima passare un uomo, che poteva corrispondere alla descrizione dell'anziano, che stavano cercando. I vigili urbani lo hanno trovato poco dopo vicino a via Aurelia Antica, era confuso e bagnato dalla pioggia. Senza spaventarlo si sono avvicinati a lui e lo hanno rassicurato. Sono riusciti a capire come si chiamava dopo averci parlato a lungo. Subito hanno avvisato la Centrale operativa e lo hanno riconsegnato ai famigliari.

Leggi anche Vigili urbano licenziato dopo la condanna per stalking: la decisione della Cassazione

Poco dopo alcuni cittadini hanno chiamato due agenti del I Gruppo Prati per un anziano presente all’interno di un negozio di Piazza Risorgimento, che era in stato confusionale. Si sono avvicinati e hanno inziiato a parlargli, ma non ricordava nulla al di fuori del suo nome. Lo hanno tranquillizzato, cercando di capire quale fosse il suo cognome.

L'anziano era affetto da demenza senile, gli agenti hanno controllato il suo smartphone, sono riusciti a risalire alla sua identità e a rintracciare la famiglia. Due episodi che, grazie al pronto intervento della polzia locale, si sono conclusi con il lieto fine. Entrambi gli anziani sono al sicuro e hanno potuto riabbracciare le proprie famiglie.