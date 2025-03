video suggerito

Si rompe una tubatura, allagata via Nomentana: traffico e disagi, si transita su una corsia Una tubatura si è rotta questa mattina su via Nomentana a Roma, in zona Montesacro. Sul posto Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e i tecnici Acea. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Natascia Grbic

Foto dal gruppo di Reporter Montesacro

Enorme perdita in via Nomentana a Roma, nella zona di Montesacro: a causa della rottura di un tubo, la strada si è completamente allagata e l'asfalto danneggiato. Presenti sul posto Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e i tecnici Acea per riparare la perdita. Grossi disagi si segnalano nel quadrante: nel tratto di strada interessato dall'allagamento si procede a senso unico alternato.

Allagata via Nomentana, tecnici Acea sul posto

Come mai la tubatura si sia rotta, al momento non è ancora chiaro. Né è noto quanto tempo ci vorrà per riparare la perdita, che è molto seria. I tecnici Acea e i Vigili del Fuoco stanno lavorando senza sosta al fine di risolvere la situazione, e far sì che tutto torni alla normalità. Secondo le prime informazioni, la tubatura si sarebbe rotta intorno alle 6 del mattino, allagando completamente una parte di parco dell'Aniene, e un'intera carreggiata, con conseguenti disagi per tutti quei pendolari che la mattina percorrono via Nomentana – una delle strade più trafficate della capitale – per andare al lavoro.

Via Nomentana, traffico sotto controllo

Al momento la situazione del traffico sembra essere sotto controllo. Ci sono ovviamente rallentamenti nel tratto di strada coinvolto dalla perdita, ma pare che la circolazione per ora non desti particolari preoccupazioni. Sul posto sono presenti pattuglie della Polizia Locale proprio per gestire il traffico ed evitare che vi siano ingorghi e rallentamenti, cosa che potrebbe accadere nelle prossime ore, nei momenti di maggiore affluenza di automobili in strada, nel caso la perdita non sia stata ancora riparata.