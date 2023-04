Sciopero dei treni 14 aprile 2023 a Roma e nel Lazio: orari e modalità Proclamato per venerdì 14 aprile uno sciopero dei treni Trenitalia dalle ore 9 alle ore 17. Garantito il servizio sui mezzi Atac, Roma Tpl e Cotral, compresi quelli su rotaia come la metropolitana e le linee Metromare (ex Roma -Lido) e Roma-Viterbo gestite da Cotral.

A cura di Beatrice Tominic

Venerdì di disagi al trasporto pubblico: per la giornata di venerdì 14 aprile, è stato indetto uno sciopero nazionale di 8 ore, dalle 9 alle 17 che interessa il personale di Trenitalia. Sono previsti disagi anche alle reti ferroviarie di Roma e della regione Lazio, con numerose corse a rischio. Trattandosi di uno sciopero di 8 ore, sono naturalmente assicurate le fasce di garanzia, da inizio servizio e dalle ore 17 fino alla fine del servizio di trasporto pubblico.

Le sigle sindacali che aderiscono allo sciopero sono Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie. Gli effetti in termini di cancellazioni e ritardi potranno riguardare anche prima e soprattutto dopo l'orario previsto per la protesta.

Da sottolineare, invece, che il servizio di trasporto pubblico della rete Atac, Roma Tpl e Cotral (che gestisce anche la Metromare ex Roma -Lido e Roma-Viterbo) resta regolare.

Quali treni aderiscono allo sciopero del 14 aprile

Secondo quanto prevede lo sciopero di domani, venerdì 14 aprile, il servizio sulla rete ferroviaria potrà subire disagi dalle ore 9 alle ore 17. Oltre a ritardi sulla linea, non si escludono possibili cancellazioni totali o parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali di Trenitalia.

Confermati i treni garantiti nella regione Lazio, da consultare nell'apposito elenco. La maggior parte dei convogli risulta avere partenze e arrivi fuori dall'orario dello sciopero, fatta eccezione per quello alle 16.27 con partenza da Cassino e arrivo ad Avezzano della linea Avezzano-Sora-Roccasecca e quello delle 16.20 con partenza Napoli Centrale e arrivo a Roma Termini della linea Roma-Formia-Napoli.

Atac, Roma Tpl e Cotral non aderiscono allo sciopero del 14 aprile

Come anticipato, lo sciopero non riguarda tutti i mezzi di trasporto pubblico: non aderisce alle proteste il personale di Atac, Roma Tpl e Cotral. Ne consegue che il servizio è garantito su tutte le linee di tram e bus di Roma e della regione Lazio, comprese le linee su rotaie della metropolitana e quelle gestite da Cotral, come la Metromare (ex Roma -Lido) e Roma-Viterbo.

Le motivazioni della protesta

Come anticipato, aderiscono allo sciopero Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie. "È necessario riprendere un confronto serio finalizzato a risolvere le criticità per le lavoratrici e i lavoratori di Trenitalia", hanno dichiarato con una nota le sigle sindacali che hanno indetto la protesta facendo riferimento ad un "graduale peggioramento delle condizioni di lavoro dalla fine della pandemia, sia dei ferrovieri che degli addetti delle ditte appaltatrici di pulizia e di ristorazione".