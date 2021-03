Oggi venerdì 26 marzo sciopero nazionale dei trasporti indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. Lo sciopero di 24 ore riguarderà anche la rete del trasporto pubblico di Roma gestita da Atac e Roma Tpl. Possibili disagi per quanto riguarda metropolitane, autobus, tram e ferrovie urbane.

Sciopero trasporti Roma, gli orari e la fascia di garanzia

Previste le consuete fasce di garanzia fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Il servizio non sarà garantito tra le 8.30 e le 17 e dalle 20 fino al termine del servizio. Nella notte tra il 26 e il 27 marzo, informa Atac, non saranno garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società Roma Tpl.

Durante lo sciopero non sarà garantito il servizio di biglietteria in presenza, ma verrà sempre garantito il funzionamento delle biglietterie elettroniche. I parcheggi saranno regolarmente aperti. Nelle stazioni metroferroviarie delle linee che resteranno attive, informa ancora Atac in una nota, "possibili interruzioni di servizio di: biglietterie, scale mobili, ascensori e montascale".

"Crediamo che sia importante dare risposte urgenti e concrete alle migliaia di lavoratori del Trasporto pubblico locale sul territorio: lo sciopero degli addetti del Tpl indetto per domani per 24 ore sottolinea la necessità di redistribuire le risorse e i sostegni economici ricevuti dalle aziende del comparto anche ai dipendenti, tramite un'adeguata contrattazione per il rinnovo del Ccnl: si tratta di una questione di equità e giustizia", spiegano le motivazioni dello sciopero il segretario generale della Fit Cisl del Lazio, Marino Masucci, e il Segretario regionale responsabile del dipartimento Mobilita' della Fit Cisl del Lazio, Roberto Ricci.