Sciopero dei taxi 24 novembre, manifestazione nazionale a Roma: strade chiuse e autobus deviati Domani, 24 novembre, a Roma si terrà la manifestazione nazionale dei tassisti. Il corteo partirà alle 11.30 da piazza della Repubblica e arriverà a Madonna di Loreto.

A cura di Natascia Grbic

Domani, mercoledì 24 novembre, ci sarà lo sciopero nazionale dei taxi. La protesta è stata annunciata dai sindacati nei giorni scorsi e si terrà a Roma, dove è stata convocata una manifestazione nazionale. Lo sciopero andrà avanti dalle 8 alle 22, mentre la partenza del corteo è prevista alle 11.30 da piazza della Repubblica per arrivare poi a piazza Madonna di Loreto. Lo sciopero è stato annunciato per protestare contro il Dl concorrenza, che secondo i tassisti andrà ad avvantaggiare le multinazionali a discapito della categoria. Queste le sigle sindacali dei tassisti che hanno sottoscritto l'accordo in vista della manifestazione di mercoledì: Confail, Federtaxi, Orsa Taxi, SiltNapoli Taxi, Sitan Atn, Stn, Ugl Taxi, Unica Taxi, Unimpresa Mobilità, Uritaxi, Usb Taxi, Uti.

Manifestazione nazionale taxi a Roma: chiusure e deviazioni

Chiusure delle strade e deviazioni dei mezzi pubblici saranno organizzate lungo il percorso della manifestazione, che dovrebbe durare dalle 11.30 alle 16.30. Il corteo, che parte alle 11.30 da piazza della Repubblica, passerà per via delle Terme di Diocleziano, via Giovanni Amendola, via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali, per poi arrivare a piazza Venezia. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, saranno deviate le linee 5, 14, 16, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 105, 117, 118, 360, 590, 649, 714, 910 e H. Inoltre, in caso di chiusure tra piazza Venezia, via del Plebiscito, via del Corso, via del Teatro Marcello e via Cesare Battisti, saranno deviate anche le linee 30, 44, 46, 62, 63, 80, 81, 83, 119, 160, 492, 628, 715, 716, 781 e 916.