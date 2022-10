Sciopero dei mezzi venerdì dalle 8.30 alle 12.30: autobus a rischio, disagi per i pendolari Il sindacato Usb ha proclamato uno sciopero di quattro ore tra i lavoratori di Roma Tpl. Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 diverse linee di autobus saranno a rischio.

A cura di Natascia Grbic

Venerdì 21 ottobre ci sarà uno sciopero dei mezzi di quattro ore proclamato dal sindacato Usb tra i lavoratori del consorzio Roma Tpl. Il servizio pubblico potrebbe avere interruzioni tra le 8.30 e le 12.30 del mattino, dopodiché il servizio tornerà regolare. Lo sciopero non interesserà i collegamenti gestiti da Atac: autobus e metropolitane saranno regolarmente in servizio per tutta la mattina.

Le linee coinvolte dallo sciopero

Secondo quanto riportato dal sito Roma Mobilità, lo sciopero potrebbe coinvolgere le seguenti linee: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1 e C19.

Le ragioni dello sciopero di venerdì 21 ottobre

"I lavoratori del trasporto pubblico privato di Roma TPL – Cotri – Mauritius e altre consorziate, sono stanchi di non considerati nel loro lavoro", si legge in una nota.

Il sindacato spiega inoltre che il "trasporto pubblico che il 31 ottobre 2022 sarà nuovamente dato in proroga all’attuale affidatario, probabilmente per un altro anno, affidatario che ha già comunicato alla prefettura, durante la fase delle procedure di conciliazione, la tragica situazione dello stato dei bus, dichiarando ‘le manutenzioni sui bus hanno un costo maggiore del valore del bus stesso‘, a danno del servizio offerto ai cittadini delle periferie e dei conducenti, che causa gli innumerevoli guasti saltano le corse con la conseguente lunga attesa alle fermate dell’utenza".

"Non è più possibile tollerare questa situazione su un servizio essenziale come il trasporto pubblico, ormai abbiamo capito che privatizzare non migliora la qualità del servizio anzi la peggiora per lavoratori e utenti, l’unico pensiero di queste aziende private è il profitto, chiediamo che si intervenga presto internalizzando questo servizio di trasporto pubblico".