Sciopero a Roma domani 14 gennaio 2022: orari e fasce garantite di bus, metro e treni Nella giornata di domani, venerdì 14 gennaio 2022, nella città di Roma dalle ore 8.30 alle 12.30 è previsto uno sciopero dei trasporti che interessa autobus, metropolitane e treni.

A cura di Beatrice Tominic

Per la giornata di domani, venerdì 14 gennaio, è stato indetto lo sciopero nazionale dei mezzi pubblici della durata di quattro ore, dalle 8.30 alle 12.30. Lo sciopero interessa anche la città di Roma dove sono previsti disagi a tutta la rete Atac di autobus, metropolitana, tram e ferrovie e nelle linee autobus gestite da Roma TPL e Cotral, come si legge sul sito ufficiale di Roma Mobilità. Lo sciopero di domani, il primo dell'anno 2022, è stato promosso da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotramvieri per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro: prima e dopo le quattro ore per cui è previsto, il servizio sarà garantito.

Orari e fasce garantite bus, metro e treni Atac per lo sciopero dei trasporti a Roma

Nella giornata di domani lo sciopero dei mezzi pubblici che interessa anche i servizi di Atac, cioè autobus, linee metropolitane e tram, è previsto per la sola mattinata, dalle ore 8.30 alle 12.30. In queste quattro ore, oltre alle riduzioni delle corse, non è garantito il servizio delle biglietterie e di scale mobili, ascensori e montascale all'interno delle stazioni della rete metroferroviaria che, comunque, restano aperte. Il servizio sulla rete Atac, come si legge dal sito della municipalizzata romana dei trasporti, è garantito, invece, sia prima delle 8.30 che immediatamente dopo le 12.30, quando è previsto il termine dello sciopero.

Sciopero dei mezzi a Roma 14 gennaio 2022: orari bus Cotral e Roma TPL

Lo sciopero dei mezzi pubblici di domani, 14 gennaio, riguarda anche i bus della compagnia di trasporti regionale Cotral e Roma TPL. Come si legge nel sito di Cotral S.p.a., infatti, dalle 8.30 alle 12.30 sono previsti possibili soppressioni e disagi. Garantita l'attività dei mezzi, invece, dall'inizio del servizio fino alle 8.30 e, al termine dello sciopero, a partire dalle 12.31.