Sciopero dei trasporti a Roma venerdì 14 gennaio: a rischio bus e metro Sciopero di 4 ore dei sindacati venerdì 14 gennaio: è il primo sciopero dei trasporti del nuovo anno. A rischio bus, metro, ferrovie urbane e tram.

A cura di Redazione Roma

Ora è ufficiale: lo sciopero dei trasporti annunciato dai sindacati prima di Natale si terrà il prossimo venerdì 14 gennaio. Quattro ore di astensione dal lavoro che metterà a rischio a Roma il regolare servizio per bus, metro, ferrovie urbane e la rete di trasporto regionale. L'agitazione riguarderà i servizi di Atac, Roma Tpl e Cotral ed è stata promossa da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Fna. Lo sciopero inizierà alle 8.30 e terminerà alle 12.30, prima e dopo il servizio sarà garantito. Contenuti dunque dovrebbero essere i disagi per la cittadinanza.

Trasporti: 14 gennaio sciopero nazionale

La procedura di raffreddamento era stata consegnata in Prefettura negli ultimi giorni del 2021 dopo la rottura del tavolo di confronto tra sindacati e azienda. Lo sciopero a Roma e nel Lazio si si inserisce in una più ampia mobilitazione a livello nazionale promossa dalle stesse sigle del comparto trasporti per il mancato rinnovo contrattuale, visto che il ccnl degli autoferrotranvieri è scaduto nel 2017.

Rottura Atac – sindacati

I sindacati chiedono "il diritto al rinnovo del contratto e al miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali di una categoria che da sempre responsabilmente, in qualsiasi condizione, svolge un servizio pubblico essenziale, garantendo il diritto alla mobilità dei cittadini". Per quanto riguarda il confronto con Atac i nodi sul tavolo sono ancora molti da sciogliere, a cominciare dagli investimenti e le condizioni di sicurezza del personale, tutti terreni su cui i rappresentanti dei lavoratori hanno giudicato le risposte dell'azienda insufficiente.