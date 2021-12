Sciopero dei mezzi a Roma 16 dicembre: orari e fasce garantite ATAC e RomaTpl per treni, bus e metro Per giovedì 16 dicembre 2021 è in programma uno sciopero nazionale nel settore dei trasporti. Coinvolti i mezzi gestiti da Atac, Roma Tpl e Cotral. All’interno orari e fasce di garanzia.

A cura di Enrico Tata

Per domani, giovedì 16 dicembre, è previsto uno sciopero generale dei trasporti di 24 ore (ma ci saranno comunque le consuete fasce di garanzia). L'agitazione è stata indetta dai sindacati Trasporti Filt Cgil e Uil Trasporti e coinvolgerà l'intera rete di trasporti pubblici di Roma gestiti da Atac e da Roma Tpl, e quindi bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie urbane (ferrovia Roma-Lido, Termini Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Lo sciopero è stato indetto "a sostegno delle proposte sindacali su precarietà, pensioni, fisco, lavoro e per la modifica della legge di Bilancio".

Orari e fasce garantite ATAC per metro, bus e treni

Lo sciopero è in programma dalle 8.30 alle 17.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20. Saranno garantite, come di consueto, le fasce di garanzia: da inizio servizio fino alle 8.30 e dalle 20 fino a al termine del servizio. Non è inoltre garantito il servizio delle linee bus notturne nella notte tra il 15 e il 16 dicembre e durante la notte del 17 dicembre. Durante lo sciopero nelle stazioni che resteranno aperte (eventualmente) non sarà comunque garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Durante lo sciopero, infine, non verrà garantito il servizio delle biglietterie. I parcheggi di interscambio resteranno aperti.

Sciopero dei trasporti a Roma, orari e fasce garantite Romatpl

Anche per quanto riguarda i mezzi delle linee periferiche gestite da RomaTpl lo sciopero è in programma dalle ore 8.30 alle ore 17 e dalle 17 alle ore 20. Le linee notturne 314-404-444 nelle notti del 15/16 dicembre e del 17 dicembre non saranno garantite.

Sciopero dei trasporti nel Lazio, orari e fasce di garanzia Cotral

Lo sciopero coinvolgerà anche le linee regionali gestite da Cotral. Anche in questo caso il servizio sarà regolare fino alle 8.30 e anche dalle 17 alle 20.