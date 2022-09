Sciopero bus e metro oggi a Roma: chiusa Metro A e C, B attiva con corse ridotte Oggi, 16 settembre, sciopero dei mezzi pubblici a Roma e nel Lazio a partire dalle 8.30. Traffico già in tilt sul Grande Raccordo Anulare e sulle strade consolari in direzione Roma.

A cura di Enrico Tata

Oggi, 16 settembre 2022, previsto uno sciopero dei trasporti a Roma e nel Lazio. Si fermeranno, a causa di un'agitazione indetta dai sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Faisa Cisal, Slm Fast Confsal e Orsa Tpl, non solo i dipendenti dei mezzi gestiti da Atac, ma anche quelli di Roma Tpl e di Cotral, l'azienda che si occupa del trasporto regionale su gomma. Possbili disagi quindi per quanto riguarda autobus urbani, tram, metropolitane, ferrovie urbane, ma anche per gli autobus regionali gestiti da Cotral.

Gli aggiornamenti sullo sciopero di oggi

Atac informa che le corse della Metro A sono sospese a partire dalle 8.30. Chiusa anche la Metro C e la Ferrovia Termini/Centocelle. La Metro B è ancora attiva, ma con riduzione di corse.

Sciopero dei trasporti a Roma, traffico in tilt già all'alba

Traffico già in aumento su tutte le consolari e sul Grande Raccordo Anulare a causa dello sciopero. Molti romani, infatti, hanno deciso di utilizzare la propria automobile per recarsi al lavoro. Anche sul fronte del traffico, quindi, si preannuncia una giornata difficile a Roma e in tutta la provincia della Capitale.

Sciopero dei mezzi oggi, gli orari: possibili disagi dalle 8.30

Lo sciopero sarà della durata di 8 ore. Inizierà alle ore 8.30 e finirà alle ore 16.30. Fino alle 8.30 e dopo le 16.30 il servizio sarà garantito. Gli orari sono gli stessi sia per Atac che per Cotral e Roma Tpl. L'agitazione coinvolge, come detto, quasi tutti i servizi di trasporto pubblico di Roma e del Lazio: le metro A, B e C di Roma, le ferrovie urbane, i tram e i bus, anche quelli periferici e anche quelli regionali per gli spostamenti in tutto il Lazio.