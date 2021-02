in foto: bus Cotral

Cotral informa che per lunedì 8 febbraio è stato proclamato uno sciopero dei trasporti che riguarderà i lavoratori dell'azienda che gestisce il trasporto pubblico regionale. Ad indire l'agitazione sono stati i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna, S.L.M. Fast Confas, Faisa Cisal. Lo sciopero è previsto per quattro ore, dalle 8,30 alle 12,30. Tutte le corse saranno garantite fino alle 8,30 e dalle 12,30 in poi.

Queste le motivazioni dello sciopero: "Rinnovo del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri, scaduto il 31 dicembre 2017; richiesta di miglioramento delle condizioni lavorative sul piano normativo e salariale". L'adesione al precedente sciopero nazionale di 4 ore (del 29 luglio 2019) er stata del 26 per cento.

"Durante l'emergenza sanitaria le lavoratrici e i lavoratori del trasporto pubblico hanno continuato a lavorare, con grande senso di responsabilità, operando con il rischio di contagiarsi e con l'esponenziale aumento del fenomeno delle aggressioni ai danni dello stesso personale. A questo si aggiunge il malcontento di un'utenza sfinita ed esasperata per un servizio, molto spesso non all'altezza di un Paese civile. Anche per queste ragioni i prossimi provvedimenti legislativi dovranno garantire le giuste risorse destinate alla copertura economica delle aziende di trasporto pubblico locale e gli impegni economici collegati allo svolgimento e all'eventuale potenziamento, laddove necessario, del servizio", hanno sottolineato le organizzazioni sindacali.

Sciopero dei trasporti: orari e informazioni

Lo sciopero dell'8 febbraio 2021 potrebbe provocare ripercussioni anche a Roma sul servizio di tram, metro, autobus e soprattutto sulle linee ferroviarie Roma-Lido, Roma Giardinetti e Roma Nord.

Sempre lunedì 8 febbraio, come si legge sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, previsto anche uno sciopero, sempre di quattro ore e con gli stessi orari, del personale dell'azienda Schiaffini Travel dei comuni dei Castelli Romani di Marino, di Grottaferrata, di Frascati, Ciampino, Nemi, Castel Gandolfo, Rocca di Papa, Velletri e Monte Porzio Catone.