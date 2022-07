Sciopero aerei, a Fiumicino 100 voli cancellati oggi per agitazione Ryanair All’aeroporto di Roma Fiumicino circa 100 voli cancellati nella giornata di oggi a causa dello sciopero dei lavoratori delle compagnie low cost.

A cura di Enrico Tata

Circa cento voli cancellati nella giornata di oggi a causa dello sciopero dei lavoratori delle principali compagnie low cost, tra cui Ryanair. Questo il primo bilancio al termine dell'agitazione (era in programma dalle ore 14 alle ore 18) tracciato da fonti aeroportuali. In agitazione anche i controllori di volo di Enav. Lo sciopero è stato indetto da Filt Cgil e Uilt per piloti e assistenti di volo di Ryanair e Malta Air, da Uilt per i lavoratori Volotea e da Usb per i dipendenti Easy Jet.

A Fiumicino si è tenuta una manifestazione all'esterno dei Terminal 1 e 3. Non sono segnalati particolari disagi dalle forze dell'ordine. Anche all'interno dello scalo la situazione è rimasta abbastanza sotto controllo, con file contenute ai check in. A lamentarsi sono stati soprattutto i viaggiatori in arrivo dall'estero, che a volte non hanno trovato la loro coincidenza, cancellata a causa dell'agitazione. Sono stati cancellati soprattutto voli nazionali ed europei, circa 100, come detto e più o meno fino alle 17. Poi le partenze sono tornate gradualmente alla normalità. Il personale delle compagnie ha lavorato per evitare quanto più possibile disagi ai passeggeri, riproteggendo il loro volo con partenze in serata o, al più tardi, nella mattinata di domani.

"Non ci voleva, dopo tanta attesa per iniziare finalmente le meritate ferie. Il volo per Lampedusa è stato cancellato ed ora dobbiamo attendere il prossimo volo", ha raccontato all'agenzia Ansa un viaggiatore. E un altro: "Eravamo a conoscenza dello sciopero ma pensavamo che il volo non incappasse nell'agitazione. Ora ci stiamo informando per capire quando poter partire ed iniziare così le vacanze ".

In Italia dovrebbero essere stati cancellati oltre 400 voli. La compagnia Ita Airways ha fatto sapere che sono stati cancellati 122 voli. A Torino Caselle dovrebbero essere stati cancellati una ventina di voli e altrettanti all'aeroporto di Milano Malpensa.