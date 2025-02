video suggerito

Sciopero a Roma il 13 febbraio per i mezzi Atac: gli orari e quali linee di bus sono a rischio Quattro ore di sciopero per 39 linee di autobus che percorrono le strade della capitale: ecco gli orari della protesta e le linee Atac a rischio. Servizio regolare su metro e tram.

A cura di Beatrice Tominic

Rientro a casa amaro per cittadini e cittadine pendolari a Roma domani, giovedì 13 febbraio 2025, specialmente per chi prevede di rientrare in serata. Atac, la municipalizzata dei trasporti della capitale, ha indetto uno sciopero della durata di 4 ore dalle ore 20 alle 24 che riguarda l'impianto aziendale di Magliana/servizio di superficie. A rischio il servizio di 39 linee di autobus. Il resto della rete dei trasporti pubblici locali, invece, resta con servizio regolare.

Sciopero a Roma il 13 febbraio, le motivazioni della protesta

A proclamare lo sciopero previsto per domani, giovedì 13 febbraio 2025, sono state le organizzazioni sindacali Orsa Tpl e Usb Lavoro privato. Coinvolto nella protesta, come anticipato, soltanto l'impianto aziendale di Magliana/servizio di superficie con le 39 linee che vi fanno capo. Il resto della rete Atac, invece, resta con servizio regolare, come riportato sul sito di Atac.

Servizio regolari su tram e metro

Come anticipato, lo sciopero di giovedì 13 febbraio 2025 riguarda soltanto 39 delle linee bus di Atac. Non prendono parte allo sciopero le altre linee e neppure gli altri mezzi di trasporto della municipalizzata romana. Regolari, quindi, i trasporti su rotaia, come tram e metropolitana, tutte e tre le linee (A, B, C). Dopo la mezzanotte anche le linee notturne che avevano aderito allo sciopero tornano regolari.

Orari dello sciopero a Roma il 13 febbraio e le 39 linee a rischio

Dalle ore 20 alle 24 di giovedì 13 febbraio 2025 il servizio sulle linee coinvolte non è garantito. Il servizio torna regolare, invece, dalle 0.01 di venerdì 14 febbraio 2025: previste come da norme le corse oltre quell'orario delle linee128, 881, 904, 916, 980, 983. Regolare anche il servizio dei bus notturni. Ecco, invece, quali sono le linee a rischio fra le 20 e le 24:

023,

087,

089,

115,

128,

228,

23,

30,

34,

46 barrato,

49,

91,

98,

669,

670,

713,

719,

766,

773,

774,

775,

781,

786,

792,

870,

871,

881,

882,

904,

905,

906,

916,

980,

981,

983,

M04,

M30,

M40,

M50.