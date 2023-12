Sciopero a Roma giovedì 7 dicembre 2023, a rischio i mezzi per 4 ore: gli orari Atac, Roma Tpl e Cotral aderiranno allo sciopero della durata di 4 ore di domani, giovedì 7 dicembre 2023. Previste fasce di garanzia prima delle 8.59 e dopo le 13.

A cura di Alessia Rabbai

Domani, giovedì 7 dicembre 2023, è previsto uno sciopero dei mezzi a Roma di quattro ore dalle 9 alle 13, che interesserà l'intera rete Atac (compresi i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento) e l'intera rete RomaTpl. Coinvolte anche tutte le linee del trasporto publico regionale operate da Cotral, compresa la Metromare e la linea ferroviaria Roma – Civita Castellana – Viterbo.

Durante le quattro ore di mobilitazione nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale, né il servizio delle biglietterie. I parcheggi di interscambio restano aperti.

Gli orari dello sciopero dei mezzi a Roma il 7 dicembre 2023

Lo sciopero di quattro ore è stato indetto dal sindacato Faisa Cisal. Come si apprende da un comunicato diffuso sul sito ufficiale dell'Atac e sul sito ufficiale della Cotral, il servizio sarà assicurato durante le fasce di garanzia: da inizio del servizio diurno fino alle ore 8.59 e dalle ore 13.01 fino al termine del servizio.

Giovedì 7 dicembre il servizio sarà assicurato sull'intera rete Atac a partire dall’ora della prima corsa diurna fino alle ore 8.59 e poi dalle ore 13.01 a fine servizio comprese le ferrovie Termini-Centocelle, Metromare e Roma-Nord. Non sarà invece garantito il servizio sull'intera rete dalle ore 9 alle ore 13.

Per quanto riguarda rete Atac lo sciopero non coinvolge le linee di superficie gestite da altri operatori in regime di subaffidamento ossia 021-043-77-113-246-246P-319-351-500-551-718.

Fasce di garanzia dei bus Cotral

Anche per quanto riguarda Cotral, le fasce di garanzia vanno da inizio servizio fino alle 9. Dalle 13.01 a fine servizio le corse sono regolari. Lo sciopero infatti anche per Cotral è indetto dalle 9.01 alle 13, quattro ore durante le quali si possono registrare soppressioni e disagi.



Le motivazioni dello sciopero

Le motivazioni dello sciopero riguardano in particolare le aggressioni al personale in servizio, come ad esempio quando il 30 ottobre scorso è stato picchiato alla Stazione Tiburtina per non aver dato delle informazioni sulla viabilità; In un secondo frangente il 29 novembre scorso un'addetta al controllo dei biglietti è stata presa a schiaffi sulla linea di Atac per aver chiesto il titolo di viaggio ad un passeggero. L'ultimo episodio risale al 2 dicembre scorso, quando un autista della Società Cotral è stato preso a pugni al volto in zona Rocca di Papa.