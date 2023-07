Schiuma bianca compare nel mare di Gaeta ‘Bandiera Blu’: arriva un battello ‘spazzamare’ Le segnalazioni sono state diverse negli ultimi giorni, con i cittadini preoccupati: “Mare a Gaeta da bandiera nera”.

A cura di Enrico Tata

Avvistata schiuma bianca nel mare di Gaeta, provincia di Latina. Le segnalazioni sono state diverse negli ultimi giorni, con i cittadini preoccupati: "Mare a Gaeta da bandiera nera, sono più di 10 anni che emerge una schifosa schiuma e nessuno si preoccupa! Bandiera blu, ma per favore", scrive qualcuno.

Per risolvere il problema, la Provincia è corsa ai ripari, presentando un battello spazzamare che è già entrato in azione nelle acque del Golfo di Gaeta. Il battello elettrico ha l'obiettivo di raccogliere plastiche, schiume e monitorare gli eventuali cumuli di rifiuti sui fondali.

Il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli ha spiegato che il progetto "è il primo passo Patto del Grande Blu mettiamo in campo un protocollo intesa per salvaguardare il mare con alcune azioni in linea con gli obiettivi europei. La prima barca elettrica al mondo è entrata in azione nelle acque del golfo di Gaeta. A questo si aggiunge l’analisi della qualità delle acque in tempo reale. Abbiamo voluto raccogliere il grido di allarme di cittadini e associazioni e avviare il progetto in maniera sperimentale, progetto che porterà benefici all’intero sistema economico dell’area in interessate".

Gli avvistamenti della schiuma, fanno notare i cittadini sui social network, stridono con la ‘Bandiera Blu', il premio assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. Ebbene lo scorso maggio Gaeta ha conquistato la Bandiera Blu addirittura per il decimo anno consecutivo.

Per inviare segnalazioni al ‘battello spazzamare', questa l'email di riferimento: battellospazzamare@provincia.latina.it