Schianto tra moto e furgone in via Ardeatina a Roma: morto un uomo di 43 anni

Un uomo di 43 anni è morto questa mattina a Roma in un incidente avvenuto intorno alle 8 tra via Ardeatina e via delle Cornacchiole. La vittima viaggiava a bordo della sua moto Yamaha quando si è scontrata con un furgone Opel guidato da un 63enne: l'impatto è stato devastante, e l'uomo è morto sul colpo. Inutile ogni tentativo di soccorso.

Sul posto sono arrivati gli agenti del VIII gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale, oltre ai soccorritori del 118, che però nulla hanno potuto fare per il centauro se non constatarne il decesso. I caschi bianchi hanno eseguito i rilievi scientifici e sequestrato i mezzi, in modo da capire la dinamica del sinistro, al momento ancora poco chiara. Come da prassi, il conducente del furgone è stato portato all'ospedale Sant'Eugenio per i test alcolemici e tossicologici di rito che si fanno sempre in questi casi. S'indaga per omicidio stradale.

L'impatto tra i due mezzi, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, è stato terribile. Diverse le persone che hanno assistito alla scena e che sono rimaste sconvolte da quanto avvenuto, con il 43enne morto praticamente sul colpo a causa della violenza dell'impatto tra la sua moto e il furgone. Il 63enne alla guida del mezzo si è fermato subito per prestare soccorso: non è rimasto ferito, ma è sotto shock a causa di quanto accaduto.

L'identità della vittima non è stata ancora diffusa, ma secondo le ultime informazioni si tratterebbe di un militare. Una tragedia, quanto avvenuta questa mattina, che si va ad aggiungere alle decine di altre avvenute in questi mesi, e che hanno causato numerose vittime sulle strade della capitale e del Lazio.