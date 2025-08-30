Schianto sulla superstrada Cassino – Atina: morto il noto manager di Sora Marino Viola

Marino Viola

Si chiamava Marino Viola l'uomo morto ieri nello schianto tra due auto sulla superstrada Cassino – Atina. Viola era una figura molto conosciuta nella comunità locale di cui faceva parte: era infatti un manager della Burgo, storica cartiera di Sora, dove lavorava da diversi anni. La sua scomparsa ha creato molto dolore nella cittadina, con gli amici e la famiglia straziati per quello che gli è accaduto.

A esprimere cordoglio per la scomparsa di Viola, anche il sindaco di Villa Santa Lucia Orazio Capraro. "Il Sindaco Orazio Capraro e l’intera Amministrazione Comunale di Villa Santa Lucia esprimono profondo dolore e vicinanza per la tragica e prematura scomparsa di Marino Viola, venuto improvvisamente a mancare questa mattina a seguito di un drammatico incidente stradale. Marino era persona stimata e benvoluta da tutti. La notizia della sua morte ha scosso profondamente la nostra comunità, lasciandoci attoniti e addolorati. Ci stringiamo con affetto e commozione alla moglie Dina, apprezzata insegnante di lingue, alle figlie, ai genitori Teresa e Michele, al fratello Giuseppe, e ai familiari tutti. Un pensiero speciale va al consigliere comunale Andrea Biondi, cugino di Marino. La mamma di Andrea è sorella del papà di Marino, un legame familiare forte che rende questo dolore ancora più vicino e condiviso. Alla famiglia Viola e Biondi giungano le nostre più sincere e sentite condoglianze. In questo momento così difficile, tutta Villa Santa Lucia si unisce in un abbraccio di solidarietà e silenzioso rispetto".

L'incidente è avvenuto ieri mattina sulla superstrada. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri, la macchina sulla quale viaggiava Viola si è scontrata con un'auto che viaggiava nell'opposto senso di marcia. Per il 51enne non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Gravissimo il conducente dell'altra vettura, elitrasportato in ospedale.