Scontro frontale tra due auto sulla superstrada Cassino-Atina: un morto e un ferito gravissimo

Incidente mortale questa mattina lungo la superstrada Cassino–Atina, all’altezza dello svincolo per Casalucense. Morto un uomo, gravissimo l’altro conducente coinvolto nello schianto.
A cura di Natascia Grbic
Immagine

Ennesima tragedia sulle strade del Lazio, questa volta in provincia di Frosinone: un uomo è morto questa mattina dopo che la sua auto si è scontrata frontalmente con un'altra vettura lungo la superstrada Cassino–Atina, all’altezza dello svincolo per Casalucense, in zona Sant'Elia Fiumerapido. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118. Elitrasportato in ospedale a Roma il conducente dell'altra vettura coinvolta nello schianto: le sue condizioni sono gravissime. La superstrada è stata chiusa in entrambe le direzioni, il traffico nella zona è particolarmente intenso, con lunghe code e macchine incolonnate.

Cosa sia accaduto, è ora al vaglio delle forze dell'ordine, che stanno procedendo ai rilievi e alla messa in sicurezza dell'area interessata dall'incidente. Da capire come abbiano fatto le due macchine a scontrarsi frontalmente: non si esclude l’ipotesi di un sorpasso azzardato da parte di uno dei conducenti, ma tra le possibili cause ci sono anche un malore o un colpo di sonno, che potrebbero aver portato una delle vetture a invadere la corsia opposta.

Per una delle due persone coinvolte nello scontro frontale non c'è stato niente da fare. Subito soccorso dagli operatori sanitari del 118, intervenuti tempestivamente non appena è stato lanciato l'allarme, l'uomo era purtroppo già deceduto a causa della violenza dello schianto, che lo ha ucciso sul colpo. Ancora vivo, ma in condizioni disperate, il conducente dell'altra macchina. I soccorritori ne hanno disposto l'immediato trasferimento in ospedale a Roma con l'elisoccorso, in modo da ricoverarlo nel più breve tempo possibile.

