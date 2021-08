Schianto sulla Prenestina, auto si scontra con un mezzo pesante: morto Luigi Foglietta L’incidente era avvenuto lo scorso venerdì su via Prenestina, nel territorio di Paliano. L’uomo era alla guida della sua Audi 156 quando si è scontrato con un mezzo pesante, rimanendo gravemente ferito. Portato d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma, è morto nella notte tra giovedì e venerdì.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di settant'anni, Luigi Foglietta, è morto in seguito a un grave incidente stradale avvenuto lungo la via Prenestina, nel territorio di Paliano. In seguito allo schianto l'uomo è stato estratto dalla macchina in gravissime condizioni, e trasportato immediatamente all'ospedale per provare a salvargli la vita. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, le ferite riportate erano troppo gravi e nella notte tra giovedì e venerdì è deceduto. La tragedia è avvenuta poco lontano dalla casa dell'anziano. Sul posto, oltre ai soccorsi del 118, sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi del caso. La dinamica del sinistro non è ancora chiara e cosa è accaduto è ancora in fase di accertamento. E intanto c'è grande cordoglio a Paliano, dove Luigi Foglietta abitava, con la comunità sconvolta per quanto accaduto.

L'incidente lunedì scorso in via Prenestina

L'incidente in cui ha perso la vita Luigi Foglietta era avvenuto lunedì mattina scorso, lungo la via Prenestina. A scontrarsi sono state la macchina guidata dal 70enne, un'Audi 156, e un mezzo pesante. Subito le condizioni dell'uomo sono apparse disperate, tanto che è stato richiesto l'intervento di un'eliambulanza per portarlo a Roma al San Camillo, dove i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita. Una tragedia enorme, con i familiari e gli amici dell'uomo che hanno sperato fino all'ultimo si potesse salvare. Sotto shock ma non ferito in modo grave, il conducente del mezzo pesante coinvolto nell'incidente. I carabinieri hanno ascoltato anche l'uomo per provare a ricostruire quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.