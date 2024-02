Schianto mortale tra una moto e un’auto nel Frusinate: operaio di 42 anni perde la vita Lo schianto a Piedimonte San Germano, nei pressi dello stabilimento Stellantis. A perdere la vita un operaio di 42 anni, Luca Cavaliere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Un incidente mortale è avvenuto questa mattina nel comune di Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone. Erano circa le 11.30 quando, per cause ancora da chiarire, un'auto e una moto si sono scontrate sulla strada che collega lo stabilimento industriale di Stellantis con il paese, in località Volla.

A perdere la vita nell'impatto tra la sua Yamaha R1 e una Dacia Duster di colore bianco, finita fuori strada, è stato il quarantaduenne Luca Cavaliere, che è morto sul colpo. L'uomo, da quanto si apprende, lavorava come operaio nello stabilimento della Cml International poco distante dal luogo dell'incidente. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare: il personale sanitario del 118 giunto a bordo di un'ambulanza non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Il conducente dell'auto è stato a sua volta soccorso: le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Piedimonte San Germano, che sono intervenuti per consentire che le operazioni di soccorso si svolgessero in sicurezza. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo per appurare eventuali responsabilità e dinamica nel sinistro.